2019-02-03T12:40:04+03:00
Происшествия

Пьяный водитель попал в ДТП на трассе М-10 Тверской области

В аварии пострадал только любитель неоправданного риска
Альберт БОЙКОВ
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В ДТП пострадал пьяный водительВ ДТП пострадал пьяный водительФото: Иван ВИСЛОВ
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В субботу, 2 февраля, на 134 км трассы М-10, проходящей через Конаковский район Тверской области, произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал мужчина. Полицейские выяснили, что 41-летний обладатель «ВАЗа 2112» протаранил «Fiat Ducato», которой стоял на обочине дороги с работающей аварийной сигнализацией.

Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, чуть позже выяснилось, что водитель отечественной легковушки был пьян. Виновник аварии получил в дорожно-транспортном происшествии травму ноги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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