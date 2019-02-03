Пьяный водитель попал в ДТП на трассе М-10 Тверской области
В аварии пострадал только любитель неоправданного риска
В ДТП пострадал пьяный водительФото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:
В субботу, 2 февраля, на 134 км трассы М-10, проходящей через Конаковский район Тверской области, произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал мужчина. Полицейские выяснили, что 41-летний обладатель «ВАЗа 2112» протаранил «Fiat Ducato», которой стоял на обочине дороги с работающей аварийной сигнализацией.
Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, чуть позже выяснилось, что водитель отечественной легковушки был пьян. Виновник аварии получил в дорожно-транспортном происшествии травму ноги.
ИСТОЧНИК KP.RU