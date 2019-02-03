Пьяный водитель попал в ДТП на трассе М-10 Тверской области

СЕГОДНЯ 12:40 2019-02-03T12:40:04+03:00

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В субботу, 2 февраля, на 134 км трассы М-10, проходящей через Конаковский район Тверской области, произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал мужчина. Полицейские выяснили, что 41-летний обладатель «ВАЗа 2112» протаранил «Fiat Ducato», которой стоял на обочине дороги с работающей аварийной сигнализацией.

Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, чуть позже выяснилось, что водитель отечественной легковушки был пьян. Виновник аварии получил в дорожно-транспортном происшествии травму ноги.

ИСТОЧНИК KP.RU