У жителей Тверской области есть шанс принять участие в «Студенческой весне стран БРИКС и ШОС»

СЕГОДНЯ 11:58 2019-02-03T11:58:08+03:00

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В России начался прием заявок в волонтёрский корпус III Международного фестиваля «Студенческая весна стран БРИКС и ШОС». Мероприятие будет проходить с 4 по 9 июня в Ставрополе, а участие в нем примут представители 22 стран мира.

По сведениям правительства Тверской области, подать заявку на участие может любой россиянин в возрасте от 18 до 30 лет.

Волонтерский корпус фестиваля включает два блока: набор волонтеров в проекты – площадки по разным направлениям и службы фестиваля, а также отбор добровольцев, которые примут участие в общей организации фестиваля в соответствии с выбранным функционалом.

Набор добровольцев осуществляется в ряд проектов, среди которых: «Универвидение стран БРИКС и ШОС»; II Форум молодых журналистов стран БРИКС и ШОС; «Арт-холл» и другие.

Кроме того, добровольцев ждут в службы фестиваля: пресс-центр; экскурсионное бюро; медицинская и транспортная служба; штаб переводчиков и другие.

Чтобы пройти регистрацию нужно перейти по ссылке https://club.ruy.ru/login и заполнить заявку. Прием ведется до 23 февраля 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU