В Тверской области глава сельского поселения бесплатно отдал земельный участок своей жене

СЕГОДНЯ 10:38 2019-02-03T10:38:43+03:00

В скором времени мужчина предстанет перед судом

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Полицейские Тверской области обнаружили нарушения в деятельности главы одного из сельских поселений Торжокского района.

Предварительно установлено, что мужчина используя свой служебное положение и подложные документы бесплатно выделил своей жене земельный участок, после чего зарегистрировал на него право собственности. В результате муниципальному образованию был нанесен ущерб на сумму свыше 400 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Тверской области, в отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Если вина мужчины будет доказана, он может отправиться в тюрьму на срок до шести лет и выплатит штраф. Следствие продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU