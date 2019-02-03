2019-02-03T10:38:43+03:00
Происшествия

В Тверской области глава сельского поселения бесплатно отдал земельный участок своей жене

В отношении чиновника возбуждено уголовное дело
Альберт БОЙКОВ
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В скором времени мужчина предстанет перед судомВ скором времени мужчина предстанет перед судом
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Полицейские Тверской области обнаружили нарушения в деятельности главы одного из сельских поселений Торжокского района.

Предварительно установлено, что мужчина используя свой служебное положение и подложные документы бесплатно выделил своей жене земельный участок, после чего зарегистрировал на него право собственности. В результате муниципальному образованию был нанесен ущерб на сумму свыше 400 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Тверской области, в отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Если вина мужчины будет доказана, он может отправиться в тюрьму на срок до шести лет и выплатит штраф. Следствие продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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