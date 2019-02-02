2019-02-02T20:07:15+03:00
Происшествия

В Тверской области продлен арест мужчинам, которые хотели продать более пять килограмм наркотиков

Альберт БОЙКОВ
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Суд продлил мужчинам арестСуд продлил мужчинам арестФото: Анна КОЛПАКОВА
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Заволжский районный суд Тверской области продлил срок содержания двум жителям Московской области, которые хотели продать более пяти килограммов наркотиков.

Из материалов уголовного дела следует, что обвиняемые незаконно изготовили на территории Верхневолжья более семи килограмм запрещенных веществ, после чего пять с половиной из них перевезли в Московскую область, чтобы продать. Сделать этого им не удалось.

Как сообщает пресс-служба Заволжского районного суда Твери, в отношении мужчин возбуждено два уголовных дела предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст.228.1 УК РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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