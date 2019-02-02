2019-02-02T19:40:04+03:00
Общество

У учащихся Тверской области есть шанс повысить финансовую грамотность

Обучение проходит в режиме реального времени
Альберт БОЙКОВ
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Финансовая грамотность пригодится всемФинансовая грамотность пригодится всемФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Учащиеся школ и колледжей Тверской области могут повысить свою финансовую грамотность. В январе 2019 года в России стартовала весенняя сессия тематических онлайн-уроков, которые продлятся до 19 апреля.

Участие в уроках даст возможность юным жителям Верхневолжья сформировать систему знаний о механизме работы финансовых институтов, а также будет способствовать профессиональному самоопределению.

Уроки проходят в режиме реального времени. Их ведут лекторы – практики и профессионалы финансового рынка, специалисты Банка России. Что касается темы занятий, то они соответствуют учебно-методическим комплектам по изучению основ финансовой грамотности, разработанных при поддержке Банка России и Министерства финансов РФ.

Для участия в уроках необходимо зарегистрироваться на сайте www.dni-fg.ru, выбрать интересующую тему, дату и время мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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