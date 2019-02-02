На сайте «КП-«Тверь» продолжается голосование за самую красивую девушку
В пятницу, 1 марта, в ДК «Химволокно» в Твери состоится традиционное шоу красоты «Мисс Тверь - 2019».
В этом году шоу отмечает пятилетний юбилей, поэтому борьба за титул обещает быть особенно напряженной.
По традиции «Комсомольская правда» выступает информационным партнером конкурса и объявляет на своем сайте онлайн-голосование за свою «комсомольскую» красавицу.
Победительницей станет участница, набравшая наибольшее количество «лайков»-голосов наших читателей.
На торжественной церемонии красавица получит диплом от «Комсомольской правды» и призы.
Дорогие читатели, заходите на сайт и голосуйте за понравившуюся конкурсантку!
Итоги голосования будут подведены 1 марта в 9 часов.
Организатор конкурса красоты - модельное агентство New Fashion Look.
ИСТОЧНИК KP.RU