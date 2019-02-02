2019-02-02T19:12:44+03:00
Общество

На сайте «КП-«Тверь» продолжается голосование за самую красивую девушку

Итоги голосования будут поведены на сайте 1 марта
Альберт БОЙКОВ
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Прошлогоднее шоу запомнилось зажигательными танцамиПрошлогоднее шоу запомнилось зажигательными танцамиФото: Ирина ТАРАСОВА
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В пятницу, 1 марта, в ДК «Химволокно» в Твери состоится традиционное шоу красоты «Мисс Тверь - 2019».

В этом году шоу отмечает пятилетний юбилей, поэтому борьба за титул обещает быть особенно напряженной.

По традиции «Комсомольская правда» выступает информационным партнером конкурса и объявляет на своем сайте онлайн-голосование за свою «комсомольскую» красавицу.

Победительницей станет участница, набравшая наибольшее количество «лайков»-голосов наших читателей.

На торжественной церемонии красавица получит диплом от «Комсомольской правды» и призы.

Дорогие читатели, заходите на сайт и голосуйте за понравившуюся конкурсантку!

Итоги голосования будут подведены 1 марта в 9 часов.

Организатор конкурса красоты - модельное агентство New Fashion Look.

ИСТОЧНИК KP.RU

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