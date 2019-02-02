Грудной ребенок пострадал в ДТП в Твери

СЕГОДНЯ 14:50 2019-02-02T14:50:05+03:00

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В субботу, 2 февраля, в Твери на пересечении улиц Бобкова и Маршала Буденого произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал двухмесячный ребенок. По неустановленной пока причине на перекрестке столкнулись «ВАЗ» и «Volkswagen».

По сведениям Управления ГИБДД по Тверской области, в аварии пострадал ребенок, который в момент столкновения находился на руках у своей матери.

У потерпевшего диагностировали сотрясение головного мозга и ушиб губы. В настоящее время ребенок находится в больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU