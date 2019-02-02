«Контроль трезвости» вновь проходит на территории Тверской области

СЕГОДНЯ 13:06 2019-02-02T13:06:29+03:00

Изменить размер текста: A A

С 1 по 3 февраля на территории Тверской области вновь проходит профилактическое мероприятие по проверке водителей на предмет выявления признаков состояния опьянения «Контроль трезвости

Нетрезвые водители представляют угрозу для безопасности дорожного движения. А потому проходит оно в целях профилактики дорожно-транспортных происшествий, а также предотвращения участия в дорожном движении водителей, управляющих транспортными средствами с признаками алкогольного и наркотического опьянения,

Госавтоинспекция Тверской области обращается к жителям города Твери и области с просьбой сообщать информацию о водителях, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного или иного опьянения.

Данную информацию (государственный номер, местонахождение, направление движения) необходимо оперативно сообщать по телефонам дежурной части ГИБДД Тверской области: 8(4822)-58-04-00, 8(4822)-58-59-00 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU