2019-02-02T12:16:14+03:00
Происшествия

Полицейские накрыли в Тверской области притон с наркоманами

Незаконную "сходку" организовала женщина
Альберт БОЙКОВ
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В наркопритоне полицейские нашли "стандартный" набор Фото: УМВД по Тверской областиВ наркопритоне полицейские нашли "стандартный" набор Фото: УМВД по Тверской области
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В Торжке Тверской области полицейские пресекли деятельность наркопритона. Силовикам поступила оперативная информация о том, что в одной из квартир граждане употребляют наркотики. Данные подтвердились во время проверки. Оказалось, что 30-летняя ранее судимая женщина предоставляет свою квартиру зависимым за вознаграждение.

Когда полицейские прибыли в квартиру подозреваемой, там находились несколько человек в состоянии наркотического опьянения, которые уже были судимы ранее.

На месте полицейские изъяли семь одноразовых шприцов, упаковки от лекарственных препаратов, другие предметы для потребления наркотиков.

Как сообщает пресс-службу УМВД РФ по Тверской области, в отношении женщины было возбуждено уголовное дело предусмотренное частью 1 статьи 232 УК РФ. Если вина женщины будет доказана, она может провести в тюрьме до четырех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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