2019-02-02T10:03:27+03:00
Происшествия

В Тверской области коммерсанта подозревают в незаконной разработке карьера

Нарушителю грозит пятилетний тюремный срок
Альберт БОЙКОВ
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Нарушения обнаружили полицейскиеНарушения обнаружили полицейские
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Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Тверской области выявили факт незаконного предпринимательства, связанного с добычей и продажей полезных ископаемых.

Предварительно установлено, что коммерсант занимался разработкой карьера, не имея при этом соответствующей лицензии.

В результате незаконной деятельности подозреваемый добыл и реализовал полезных ископаемых на сумму 10 миллионов рублей. А это уже крупный размер.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Тверской области, в отношении коммерсанта было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 171 УК РФ «Незаконное предпринимательство».

Если вина подозреваемого будет доказана, он может отправиться в тюрьму на срок до пяти лет. Следствие продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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