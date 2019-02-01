2019-02-01T19:18:02+03:00
Звезды

Юбилеи русских драматургов отметят в Тверском театре драмы спектаклями «Урок дочкам» и «Сестра Надежда».

Ивану Крылову исполняется 250 лет, а Александру Володину - 100 лет со дня рождения
Ирина ТАРАСОВА
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2 февраля на малой сцене театра пройдет спектакль «Урок дочкам» в постановке А.Казакова. Фото: Анастасия Чистякова2 февраля на малой сцене театра пройдет спектакль «Урок дочкам» в постановке А.Казакова. Фото: Анастасия Чистякова
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В выходные, 2 и 10 февраля, Тверской театр драмы вместе со зрителями отпразднует юбилейные даты русских драматургов И.А. Крылова и А. Володина. В эти вечера состоятся спектакли «Урок дочкам» и «Сестра Надежда».

2 февраля (по старому стилю) исполняется 250 лет со дня рождения Ивана Андреевича Крылова, классика русской литературы. В честь этого на малой сцене театра пройдет спектакль «Урок дочкам» в постановке А.Казакова.

Дочери дворянина Велькарова воспитывались на «французский манер», и своим обожанием всего нерусского очень огорчают папеньку. Однако Фёклу и Лукерью ждёт наглядный урок: Семён, изворотливый слуга и возлюбленный горничной, пользуясь последней модой, прикидывается маркизом, чтобы раздобыть себе на свадьбу небольшой капитал...

Второй юбилей - 10 февраля исполнится 100 лет со дня рождения советского драматурга Александра Володина. В честь этой даты Театр драмы сыграет на большой сцене спектакль «Сестра Надежда» по пьесе «Моя старшая сестра» в постановке В. Персикова.

Это откровенная семейная история о женских судьбах, таких близких и понятных. Надя и Лида выросли в детском доме, откуда их забрал на попечение дядя Ухов, и с ранних лет старшая сестра привыкла всеми силами заботиться о младшей. Серость будней скрашивают их искренние мечты: о жизни, наполненной творчеством, яркими событиями и, конечно, любовью.… Стоит только позволить себе мечтать, как всё вокруг начинает меняться. Сбудется ли долгожданное счастье?...

А 10 февраля - спектакль «Сестра Надежда» в постановке Валерия Персикова. Фото: Артем Мясников

А 10 февраля - спектакль «Сестра Надежда» в постановке Валерия Персикова. Фото: Артем Мясников

ИСТОЧНИК KP.RU

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