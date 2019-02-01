На рынках в Тверской области продавали продукцию сомнительного качества

СЕГОДНЯ 18:01 2019-02-01T18:01:19+03:00

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В Тверской области сотрудники отдела фитосанитарного надзора, качества зерна и семенного контроля регионального управления Россельхознадзора проверили рынки.

В Вышнем Волочке в результате проведенных мероприятий в двух случаях выявлен риск возможного распространения карантинных вредных организмов с подкарантинной продукцией, которые не прошли в полной мере фитосанитарный карантинный контроль. Такая продукция вызывает подозрение у специалистов.

В ведомстве также сообщили, то виновные лица привлечены к административной ответственности на основании.

ИСТОЧНИК KP.RU