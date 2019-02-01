Площадку для сдачи нормативов ГТО установят в Торопецком районе Тверской области

СЕГОДНЯ 17:18 2019-02-01T17:18:55+03:00

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В Тверской области появится еще одна площадка для сдачи нормативов комплекса «Готов к труду и обороне». Содействие по данному направлению получит Торопецкий район. Об этом 1 февраля сообщил губернатор Игорь Руденя во время личного приёма граждан.

По мнению Ирины Маккар, тренера торопецкой детско-юношеской спортшколы, лучше всего установить площадку на городском стадионе. Это расположение объекта позволит повысить доступность занятий спортом для всех желающих жителей Торопца.

Также глава региона поручил областному спорткомитету подготовить предложения по развитию спортивной аэробики в Торопецком районе и Тверской области в целом.

ИСТОЧНИК KP.RU