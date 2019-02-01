2019-02-01T16:04:16+03:00
Общество

Более 10 млрд рублей направлено в Тверской области на соцподдержку населения

В 2019 году в регионе появилось несколько новвоведений
Виктория ЖУКОВА
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Общий объем средств на реализацию мероприятий - более 10 млрд рублейОбщий объем средств на реализацию мероприятий - более 10 млрд рублейФото: Мария ЛЕНЦ
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В Тверской области в 2019 году была увеличена финансовая поддержка государственной программы «Социальная поддержка и защита населения региона» на 2017-2022 годы. Общий объем средств на реализацию мероприятий - более 10 млрд рублей. Данный вопрос вошел в повестку заседания областного правительства, которое провел губернатор Игорь Руденя.

В пресс-службе областного правительства сообщили, что до 62 млн рублей (на 45 млн рублей) было увеличено федеральное финансирование по вопросам обеспечения жильем инвалидов и участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий.

Также на 2,8 млн (всего 12,7 млн рублей) рублей увеличен объем средств на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью. В

На выплаты пособий в связи с рождением первого ребенка направлено 511,4 млн, а на ежемесячную выплату семьям при рождении или усыновлении третьего ребенка - 758,8 млн рублей.

В 2019 году планируется приобрести транспорт для доставки пожилых людей из сел в больницы. Также введена ежемесячная выплата в размере 2000 рублей на обеспечение полноценным питанием беременных женщин из малообеспеченных семей. И еще одно нововведение – компенсация расходов на приобретение комплектующих к системе кохлеарной имплантации детям с инвалидностью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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