Маршртука въехала в снежный вал и сломала маленькое деревце в Твери
Водитель не учел погодные условия
Маленькое деревце не выдержало натиска Фото: vk.com / Подслушано в Мамулино /Елена Маркова
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В Твери 1 февраля маршрутка врезалась в дерево. Произошло это около 12:00 на улице Дружинной.
Водитель маршрутного такси № 204 неправильно выбрал скорость и не учел дорожные условия. В итоге мужчина не справился с управлением и ПАЗ выбросило на правую обочину. Там автобус въехал в снежный вал. Остановило его маленькое дерево, которое сломалось после аварии.
Маршрутка ехала без пассажиров, поэтому обошлось без пострадавших.
Из-за обильных снегопадов некоторые проезжие части в Твери заметно сузились. Например, на улице Дружинной одновременно две маршрутки уже не смогут проехать.
ИСТОЧНИК KP.RU