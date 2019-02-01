Маршртука въехала в снежный вал и сломала маленькое деревце в Твери

СЕГОДНЯ 15:30 2019-02-01T15:30:04+03:00

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В Твери 1 февраля маршрутка врезалась в дерево. Произошло это около 12:00 на улице Дружинной.

Водитель маршрутного такси № 204 неправильно выбрал скорость и не учел дорожные условия. В итоге мужчина не справился с управлением и ПАЗ выбросило на правую обочину. Там автобус въехал в снежный вал. Остановило его маленькое дерево, которое сломалось после аварии.

Маршрутка ехала без пассажиров, поэтому обошлось без пострадавших.

Из-за обильных снегопадов некоторые проезжие части в Твери заметно сузились. Например, на улице Дружинной одновременно две маршрутки уже не смогут проехать.

ИСТОЧНИК KP.RU