2019-02-01T15:59:07+03:00
Общество

Проведена вакцинация учеников тверской гимназии №44, одна из учениц которой заболела корью

Учеников, чьи родители отказались их вакцинировать, отправили на домашнее обучение
Виктория ТУШКОВА
Поделиться:
Иммунизация - единственный способ уберечься от опасного заболеванияИммунизация - единственный способ уберечься от опасного заболеванияФото: Борис КОКУРИН
Изменить размер текста:

По сообщению Роспотребнадзора Тверской области, случай заболевания корью в гимназии № 44 остался единичным. Напомним, опасный вирус был выявлен у ученицы третьего класса, недавно вернувшейся из поездки на Украину.

Карантинные мероприятия, сообщения о которых напугали родителей школьников, оказались вакцинацией учеников и педагогов гимназии против кори.

- Большинство из них уже было вакцинировано, - сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзора. - Остальным провели иммунизацию в тот же день. Ученики, чьи родители отказались прививать детей, отправлены на 21 день домой на дистанционное обучение.

Как отмечают специалисты, единственным эффективным средством профилактики кори среди детей и взрослых является иммунизация.

Подробнее о том, как корь попала в Тверь с Украины, читайте на сайте kp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На ремонт культурно-досуговый центр в Кимрском районе Тверской области уйдет более 6 млн рублей
На рынках в Тверской области продавали продукцию сомнительного качества
Площадку для сдачи нормативов ГТО установят в Торопецком районе Тверской области
Пьяный житель Твери стал хулиганить и бить полицейского головой
Более 10 млрд рублей направлено в Тверской области на соцподдержку населения
В Тверской области мужчина похитил банковскую карту своей знакомой
Маршртука въехала в снежный вал и сломала маленькое деревце в Твери
Новый заместитель руководителя регионального Роспотребнадзора назначен в Тверской области
Рейд Памяти по маршруту танка Степана Горобца пройдет в Твери
Литературно-музыкальный вечер "В поисках души" пройдет в Твери
Два парня ограбили 32-летнего таксиста под Тверью
Стартовал прием заявок на конкурс молодых поэтов Тверской области «Неоновая Муза»
Составлена программа ремонта дорог в Тверской области на 2019 год
Три автомобиля столкнулись на площади Капошвара в Твери
127 млн рублей скрыл от налоговой службы директор завода в Тверской области
Все светофоры не работают на Октябрьском проспекте в Твери
Тверь окутал первофевральский туман
Кондитерскую фабрику планируют открыть в Тверской области
В Тверской области дорожают куриные яйца, вареная колбаса, сосиски и лук
В феврале мобильный офис Пенсионного фонда посетит девять районов Тверской области
Из-за отключения тепла в Пролетарском районе Твери в отношении ресурсоснабжающей организации возбуждено 5 дел
Водитель без прав пострадал в ДТП под Тверью
Из-за снежных завалов спецтранспорту сложно пробираться во дворы многоэтажек Тверской области
Женщина до смерти избила мужа металлической битой в Тверской области
Тверская область заняла 38 место в российском рейтинге ГТО