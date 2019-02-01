Проведена вакцинация учеников тверской гимназии №44, одна из учениц которой заболела корью

СЕГОДНЯ 15:18 2019-02-01T15:59:07+03:00

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По сообщению Роспотребнадзора Тверской области, случай заболевания корью в гимназии № 44 остался единичным. Напомним, опасный вирус был выявлен у ученицы третьего класса, недавно вернувшейся из поездки на Украину.

Карантинные мероприятия, сообщения о которых напугали родителей школьников, оказались вакцинацией учеников и педагогов гимназии против кори.

- Большинство из них уже было вакцинировано, - сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзора. - Остальным провели иммунизацию в тот же день. Ученики, чьи родители отказались прививать детей, отправлены на 21 день домой на дистанционное обучение.

Как отмечают специалисты, единственным эффективным средством профилактики кори среди детей и взрослых является иммунизация.

Подробнее о том, как корь попала в Тверь с Украины, читайте на сайте kp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU