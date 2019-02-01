2019-02-01T14:42:46+03:00
Общество

Рейд Памяти по маршруту танка Степана Горобца пройдет в Твери

8 февраля - День Рождения героя Советского Союза
Виктория ЖУКОВА
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Сбор участников у памятника «Легендарному экипажу Степана Горобца» Фото: администрации ТвериСбор участников у памятника «Легендарному экипажу Степана Горобца» Фото: администрации Твери
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В Твери состоится рейд Памяти по маршруту легендарного танка Героя Советского Союза Степана Христофоровича Горобца. Мероприятие запланировано на 8 февраля. В этот день в 1913 году родился Степан Горобец и в 1942 году погиб, в бою у села Петелино в Ржевском районе.

Сбор на рейд начнется в полдень на Комсомольской площади возле памятника «Легендарному экипажу Степана Горобца». Все участники пройдут предварительный инструктаж и поедут по маршруту экипажа танка Т-34. Рейд будет сопровождаться историческим экскурсом.

Напомним, Степан Христофорович Горобец – старший сержант Красной армии, Герой Советского Союза. 17 октября 1941 года он провел с запада на восток свой танк «Т-34» через оккупированный противником Калинин, уничтожая врага на пути.

ИСТОЧНИК KP.RU

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