Рейд Памяти по маршруту танка Степана Горобца пройдет в Твери

СЕГОДНЯ 14:42 2019-02-01T14:42:46+03:00

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В Твери состоится рейд Памяти по маршруту легендарного танка Героя Советского Союза Степана Христофоровича Горобца. Мероприятие запланировано на 8 февраля. В этот день в 1913 году родился Степан Горобец и в 1942 году погиб, в бою у села Петелино в Ржевском районе.

Сбор на рейд начнется в полдень на Комсомольской площади возле памятника «Легендарному экипажу Степана Горобца». Все участники пройдут предварительный инструктаж и поедут по маршруту экипажа танка Т-34. Рейд будет сопровождаться историческим экскурсом.

Напомним, Степан Христофорович Горобец – старший сержант Красной армии, Герой Советского Союза. 17 октября 1941 года он провел с запада на восток свой танк «Т-34» через оккупированный противником Калинин, уничтожая врага на пути.

ИСТОЧНИК KP.RU