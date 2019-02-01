Литературно-музыкальный вечер "В поисках души" пройдет в Твери
Начало в 16.00
Вход на концерт свободный
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2 февраля, в субботу, в актовом зале Тверской областной библиотеки имени Горького состоится акустический литературно-музыкальный вечер "В поисках души".
Организаторами мероприятия выступит Тверской православный молодежный клуб "Сеятель" и тверское региональное отделение Союза литераторов РФ.
Участниками концерта станут Сергей Назарьин (стихи) и Илья Аносов с супругой (вокал, гитара).
Актовый зал (1 этаж - вход со двора библиотеки)
Начало в 16.00.
Вход свободный.
ИСТОЧНИК KP.RU