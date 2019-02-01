2019-02-01T14:13:20+03:00
Звезды

Литературно-музыкальный вечер "В поисках души" пройдет в Твери

Начало в 16.00
Ирина ТАРАСОВА
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Вход на концерт свободныйВход на концерт свободный
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2 февраля, в субботу, в актовом зале Тверской областной библиотеки имени Горького состоится акустический литературно-музыкальный вечер "В поисках души".

Организаторами мероприятия выступит Тверской православный молодежный клуб "Сеятель" и тверское региональное отделение Союза литераторов РФ.

Участниками концерта станут Сергей Назарьин (стихи) и Илья Аносов с супругой (вокал, гитара).

Актовый зал (1 этаж - вход со двора библиотеки)

Начало в 16.00.

Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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