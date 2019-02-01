Два парня ограбили 32-летнего таксиста под Тверью

СЕГОДНЯ 14:01 2019-02-01T14:01:32+03:00

Они приставили к горлу мужчины нож

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К тверским полицейским обратился 32-летний житель Москвы. Он сообщил о разбойном нападении.

Заявитель работает водителем такси. Он получил заказ и повез двух пассажиров из Москвы в Тверь. Возле поселка Эммаус Калининского района неизвестные попросили остановить машину, приставили к горлу мужчины нож и похитили у него деньги, наручные часы и сотовый телефон. Злоумышленники скрылись на попутном автомобиле в неизвестном направлении.

-Ориентировка о совершенном преступлении была передана наружным нарядам полиции и в ближайшие территориальные органы, - сообщили в УМВД России по Тверской области.

Экипаж дорожно-патрульной службы остановил автомобиль, на котором уехали подозреваемые, в Конаковском районе. Злоумышленниками оказались двое безработных мужчин 24 и 26 лет.

В содеянном парни сознались и вернули имущество законному владельцу. В их отношении возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU