2019-02-01T13:51:22+03:00
Звезды

Стартовал прием заявок на конкурс молодых поэтов Тверской области «Неоновая Муза»

С этого года мероприятие расширило возрастные границы участников
Ирина ТАРАСОВА
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Прием заявок продлится до 1 марта включительно. Фото: Диана МунПрием заявок продлится до 1 марта включительно. Фото: Диана Мун
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Молодых поэтов Тверской области в очередной раз приглашают принять участие в традиционном поэтическом конкурсе «Неоновая Муза».

- С этого года мероприятие расширяет границы и будет ориентировано на три возрастных категории: от 5 до 9 лет, от 10 до 15 лет и от 16 до 25 лет, - уточняют организаторы, областная творческая ассоциация «Содружество литераторов Верхневолжья».

Приём заявок (он же заочный этап конкурса «Неоновая муза») стартует 1 февраля и продлится до 1 марта включительно. В течение этого времени конкурсантам будет необходимо прислать подборку из трёх стихотворений (каждое – не более 36 строк) на электронную почту neonovaya_muza@mail.ru.

Второй этап состязания поэтов состоится в областной библиотеке им. Горького в марте. Именно там участники будут бороться за первенство в таких номинациях, как «Лучшее стихотворение фестиваля» и «Лучшее представление стихотворения», а по результатам заочного конкурса будут определены победители каждой возрастной категории. Не обойдётся и без приза зрительских симпатий.

Телефон для справок: 8-920-150-95-92

ИСТОЧНИК KP.RU

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