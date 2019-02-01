Составлена программа ремонта дорог в Тверской области на 2019 год
Ознакомиться с ней могут все желающие
В программу был включен 21 объектФото: Анастасия КУДРЯШОВА
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Жители Тверской области могут познакомиться с программой работ на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения в 2019 году. Документ опубликован на сайте правительства региона (тверскаяобласть.рф в разделе Программы/ Информация об участии Правительства Тверской области в целевых и иных программах).
В течение 2019 года в Верхневолжье будет построено и отремонтировано 323 км дорог. В программу был включен 21 объект.
А при наличии дополнительных средств возможен ремонт еще 24 объектов общей протяженностью 140 км.
ИСТОЧНИК KP.RU