Три автомобиля столкнулись на площади Капошвара в Твери

СЕГОДНЯ 12:37 2019-02-01T12:37:03+03:00

Дорогу в центре Твери не поделили три автомобиля Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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В Твери утром 1 февраля на площади Капошвара столкнулись три иномарки: “Фольксваген Гольф”, “Фольксваген Тигуан” и “Ниссан Кашкай”.

По предварительным данным, водитель “Фольксваген Гольф”, поворачивая налево в сторону проспекта Победы, не пропустил “Фольксваген Тигуан”, который ехал прямо по проспекту Чайковского.

От удара “Гольф” отбросило на “Ниссан Кашкай”, который стоят на светофоре.

Травмы в аварии получил как минимум один человек. Женщину-водителя немецкого кроссовера медики доставили в больницу. Подробности случившегося устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU