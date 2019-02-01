127 млн рублей скрыл от налоговой службы директор завода в Тверской области

СЕГОДНЯ 12:16 2019-02-01T12:16:23+03:00

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В Тверской области еще одного гендиректора подозревают в сокрытии денежных средств, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам. На этот раз уголовное дело было возбуждено в отношении директора “Бежецкого опытно-экспериментального завода”. Предприятие занимается производство техники и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства.

Следствие считает, что в период с 15 августа 2017 по 17 января 2018 года генеральный директор общества не заплатил налоги. При этом руководитель осуществлял операции, которые привели к невозможности принудительного взыскания денежных средств с расчетных счетов. Он использовал счета третьего лица в сумме более 125 миллионов рублей. Также он потратил через кассу организации и подотчетных лиц более 2 миллионов рублей.

Таким образом, он рассчитался с кредиторами, минуя свои расчетные счета на сумму свыше 127 миллионов рублей, из которых на взыскание недоимки по налогам и сборам должно было быть направлено более 11 миллионов 915 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU