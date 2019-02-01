Все светофоры не работают на Октябрьском проспекте в Твери

СЕГОДНЯ 11:46 2019-02-01T11:50:21+03:00

Изменить размер текста: A A

В Твери сегодня, 1 февраля с 10:00 не работают все светофоры, установленные на Октябрьском проспекте. Связано это с плановыми работами сотрудников МУП "Тверьгорэлектро".

В пресс-службе региональной Госавтоинспекции сообщили, что работы должны закончатся в ближайшее время. Светофоры должны заработать после 12:00.

Водителям следует быть внимательными. При проезде данного участка нужно руководиться знаками приоритета. На перекрестках автомобилистам необходимо пропускать всех пешеходов, как только они вступили на “зебру”.

ИСТОЧНИК KP.RU