Все светофоры не работают на Октябрьском проспекте в Твери
Светофорные объекты должны заработать в ближайшее время
Светофоры обещают включить в ближайшее времяФото: Екатерина СЕМЕНОВА
Изменить размер текста:
В Твери сегодня, 1 февраля с 10:00 не работают все светофоры, установленные на Октябрьском проспекте. Связано это с плановыми работами сотрудников МУП "Тверьгорэлектро".
В пресс-службе региональной Госавтоинспекции сообщили, что работы должны закончатся в ближайшее время. Светофоры должны заработать после 12:00.
Водителям следует быть внимательными. При проезде данного участка нужно руководиться знаками приоритета. На перекрестках автомобилистам необходимо пропускать всех пешеходов, как только они вступили на “зебру”.
ИСТОЧНИК KP.RU