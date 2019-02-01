Тверь окутал первофевральский туман

СЕГОДНЯ 11:20 2019-02-01T11:20:45+03:00

Утром Тверь как будто застыла в сказке Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

Утром город как будто застыл в сказке

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Рано утром 1 февраля Тверь окутал густой туман. Дневная температура поднялась выше 0 градусов, а уровень влажности воздуха - до 100%. Видимость в отдельных районах города не превышала даже 100 метров.

При этом еще вчера в областной центре шел дождь, а ранее на неделе Верхневолжье обильно засыпало снегом. Из-за повышения температуры на дорогах образовалась снежная каша. А во дворах многоэтажных домов постоянно буксуют машины.

Напомним, что завтра уже похолодает до -3. На дорогах может образоваться гололед. Поэтому водителям следует удвоить бдительность.

Туман "лежал" над городом аж до 10:00Фото: Виктория ЖУКОВА

Фото: Виктория ЖУКОВА

ИСТОЧНИК KP.RU