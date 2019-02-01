2019-02-01T11:20:45+03:00
Происшествия

Тверь окутал первофевральский туман

Утром город как будто застыл в сказке
Виктория ЖУКОВА
Поделиться:
Утром Тверь как будто застыла в сказкеУтром Тверь как будто застыла в сказкеФото: Олег ЗИНЧЕНКО
Изменить размер текста:

Рано утром 1 февраля Тверь окутал густой туман. Дневная температура поднялась выше 0 градусов, а уровень влажности воздуха - до 100%. Видимость в отдельных районах города не превышала даже 100 метров.

При этом еще вчера в областной центре шел дождь, а ранее на неделе Верхневолжье обильно засыпало снегом. Из-за повышения температуры на дорогах образовалась снежная каша. А во дворах многоэтажных домов постоянно буксуют машины.

Напомним, что завтра уже похолодает до -3. На дорогах может образоваться гололед. Поэтому водителям следует удвоить бдительность.

Туман "лежал" над городом аж до 10:00 Фото: Виктория ЖУКОВА

Туман "лежал" над городом аж до 10:00Фото: Виктория ЖУКОВА

Фото: Виктория ЖУКОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Литературно-музыкальный вечер "В поисках души" пройдет в Твери
Два парня ограбили 32-летнего таксиста под Тверью
Стартовал прием заявок на конкурс молодых поэтов Тверской области «Неоновая Муза»
Составлена программа ремонта дорог в Тверской области на 2019 год
Три автомобиля столкнулись на площади Капошвара в Твери
127 млн рублей скрыл от налоговой службы директор завода в Тверской области
Все светофоры не работают на Октябрьском проспекте в Твери
Кондитерскую фабрику планируют открыть в Тверской области
В Тверской области дорожают куриные яйца, вареная колбаса, сосиски и лук
В феврале мобильный офис Пенсионного фонда посетит девять районов Тверской области
Из-за отключения тепла в Пролетарском районе Твери в отношении ресурсоснабжающей организации возбуждено 5 дел
Водитель без прав пострадал в ДТП под Тверью
Из-за снежных завалов спецтранспорту сложно пробираться во дворы многоэтажек Тверской области
Женщина до смерти избила мужа металлической битой в Тверской области
Тверская область заняла 38 место в российском рейтинге ГТО