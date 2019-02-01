Тверь окутал первофевральский туман
Рано утром 1 февраля Тверь окутал густой туман. Дневная температура поднялась выше 0 градусов, а уровень влажности воздуха - до 100%. Видимость в отдельных районах города не превышала даже 100 метров.
При этом еще вчера в областной центре шел дождь, а ранее на неделе Верхневолжье обильно засыпало снегом. Из-за повышения температуры на дорогах образовалась снежная каша. А во дворах многоэтажных домов постоянно буксуют машины.
Напомним, что завтра уже похолодает до -3. На дорогах может образоваться гололед. Поэтому водителям следует удвоить бдительность.
Туман "лежал" над городом аж до 10:00Фото: Виктория ЖУКОВА
Фото: Виктория ЖУКОВА
ИСТОЧНИК KP.RU