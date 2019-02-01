Кондитерскую фабрику планируют открыть в Тверской области
В Тверской области может появиться кондитерская фабрика. Ее строительство запланировало предприятие из Лихославльского района.
Объём производства “сладенького” будет более 2000 тонн в год. В реализацию проекта предполагается вложить более 100 млн рублей, а в регионе появится 250 новых рабочих мест.
- Реализация инвестиционных проектов в муниципальных образованиях – ключевая задача в развитии территорий Тверской области, - напоминает областное правительство.
В настоящее время Министерство экономического развития Тверской области прорабатывает вопросы поддержки нового предприятия. Актуальными остаются вопросы строительства подъездной дороги и электроснабжение всего производст
ИСТОЧНИК KP.RU