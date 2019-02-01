Кондитерскую фабрику планируют открыть в Тверской области

СЕГОДНЯ 11:01 2019-02-01T11:01:34+03:00

Объём производства “сладенького” будет более 2000 тонн в год Фото: Алина НИЗАМОВА

В регион будут выпускать более 2000 тонн “сладенького” в год

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В Тверской области может появиться кондитерская фабрика. Ее строительство запланировало предприятие из Лихославльского района.

Объём производства “сладенького” будет более 2000 тонн в год. В реализацию проекта предполагается вложить более 100 млн рублей, а в регионе появится 250 новых рабочих мест.

- Реализация инвестиционных проектов в муниципальных образованиях – ключевая задача в развитии территорий Тверской области, - напоминает областное правительство.

В настоящее время Министерство экономического развития Тверской области прорабатывает вопросы поддержки нового предприятия. Актуальными остаются вопросы строительства подъездной дороги и электроснабжение всего производст

ИСТОЧНИК KP.RU