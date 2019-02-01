В Тверской области дорожают куриные яйца, вареная колбаса, сосиски и лук

СЕГОДНЯ 10:48 2019-02-01T10:48:48+03:00

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Тверьстат опубликовал итоги мониторинга за стоимостью продуктов в магазинах Верхневолжья. На прошлой неделе в Тверской области больше всего подорожали лук (+5,5%), вареная колбаса (+2,6%) и молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности (+2,1%).

Также вновь поднялись цены на куриные яйца. Десяток стал дороже на 1,9% и теперь стоит в среднем 67 рублей 50 копеек. Менее 1% прибавили в цене сосиски, копченые колбасы, гречка, мука и замороженная рыба.

При этом на 3,4% снизилась стоимость подсолнечного масла. А чуть меньше 2% потеряли в цене творог, сметана, карамель, сахар, чай, конфеты, вермишель, морковь и яблоки.

ИСТОЧНИК KP.RU