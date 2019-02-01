Из-за отключения тепла в Пролетарском районе Твери в отношении ресурсоснабжающей организации возбуждено 5 дел

СЕГОДНЯ 09:46 2019-02-01T09:46:19+03:00

Перерывы без тепла зимой были более четырех часов единовременно Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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В Твери прокуратура ежедневно проверяет работу дежурно-диспетчерской службы по фактам отключений жителей от коммунальных услуг. В Пролетарском районе были обнаружены нарушения.

Коммунальщики отключили отопление и горячую воду с 29 по 31 декабря, 6, 9, 14-15 января в отдельных многоквартирных домах, которые расположены на улицах Бобкова, Бориса Полевого, Строителей, Ткача, Чудова, Гайдара, Громова, Академическая, Зои Космодемьянской, Маршала Конева, Лизы Чайкиной, бульваре Ногина, проспекте Ленина, Академическом проезде.

Перерывы без тепла зимой были более четырех часов единовременно и более 8 часов в течении месяца. Что является нарушением «Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

В пресс-службе областной прокуратуры сообщили, что в отношении ресурсоснабжающей организации возбуждены пять дел об административных правонарушениях.

ИСТОЧНИК KP.RU