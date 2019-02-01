2019-02-01T09:10:22+03:00
Общество

Из-за снежных завалов спецтранспорту сложно пробираться во дворы многоэтажек Тверской области

Машины скорой помощи застревают на нечищеных дорогах
Виктория ЖУКОВА
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"Скорую" приходится медикам выталкивать из снега Фото: vk.com/"Подслушано у медиков г. Тверь | ТО (ПуМТ)"."Скорую" приходится медикам выталкивать из снега Фото: vk.com/"Подслушано у медиков г. Тверь | ТО (ПуМТ)".
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Тверская область оказалась во власти снежного апокалипсиса. Во дворах многоэтажек ситуация с уборкой снега просто «аховая». Страдают из-за этого не только автолюбители, но и водители спецтранспорта.

- Дворовые территории Конаково не убираются от снега. Драгоценные минуты в борьбе за жизнь пациента с инсультом тратятся на борьбу со снежным капканом, - прокомментировали ситуацию в группе "Подслушано у медиков. Тверь | ТО (ПуМТ)".

В сообществе есть печальный пример ситуации, когда бригада скорой помощи выталкивает застрявшую в снегу машину. Инцидент произошел во дворе дома №35 по улице Баскакова в Конаково. На видео видно, что дороги во дворе многоэтажки превратились в снежную кашу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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