Женщина до смерти избила мужа металлической битой в Тверской области
Жительница Торопецкого района на время проведения следствия заключена под стражу.
В Тверской области Торопецкий районный суд удовлетворил ходатайство следователя СК о заключении 33-летней местной жительницы под стражу. Женщину подозревают в убийстве.
Следствие считает, что обвиняемая во время ссоры стала избивать своего мужа. Также она ударила его металлической битой по голове и телу. От полученной травмы мужчина скончался на месте.
Ранее женщина неоднократно привлекалась к уголовной и административной ответственности. Также ее лишили родительских прав в отношении двоих детей, а от дочери, рожденной в 2015 году, гражданка отказалась сама.
В пресс-службе суда сообщили, что женщина полностью признала свою вину. Под стражей она будет находиться два месяца, пока идет следствие.
Постановление не было обжаловано и вступило в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU