Женщина до смерти избила мужа металлической битой в Тверской области

СЕГОДНЯ 08:41 2019-02-01T08:41:05+03:00

У гражданки негативная характеристика: привлечения к уголовной ответственности и лишение родительских прав

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Жительница Торопецкого района на время проведения следствия заключена под стражу.

В Тверской области Торопецкий районный суд удовлетворил ходатайство следователя СК о заключении 33-летней местной жительницы под стражу. Женщину подозревают в убийстве.

Следствие считает, что обвиняемая во время ссоры стала избивать своего мужа. Также она ударила его металлической битой по голове и телу. От полученной травмы мужчина скончался на месте.

Ранее женщина неоднократно привлекалась к уголовной и административной ответственности. Также ее лишили родительских прав в отношении двоих детей, а от дочери, рожденной в 2015 году, гражданка отказалась сама.

В пресс-службе суда сообщили, что женщина полностью признала свою вину. Под стражей она будет находиться два месяца, пока идет следствие.

Постановление не было обжаловано и вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU