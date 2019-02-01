Тверская область заняла 38 место в российском рейтинге ГТО

СЕГОДНЯ 08:05 2019-02-01T08:05:16+03:00

Вверхневолжье к концу 2018 года упало на девять позиций

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Тверская область оказалась в рейтинге субъектов РФ по внедрению всероссийского физкультурно-спортивного комплекса. Результаты были опубликованы на официальном сайте ГТО.

Составляется подобный рейтинг для комплексного мониторинга реализации ГТО на всей территории России.

Тверская область заняла 38 место среди 85 субъектов РФ. Исследование проводилось по итогам четвертого квартала 2018 года. В начале прошлого года Тверской регион был на 29 позиции, ближе к лету упал на 36 место, а осенью оказался 35.

У Верхнеолжья подкачали показатели по охвату населения, зарегистрированного в электронной базе ГТО (только 3,06% или 36702 жителя). Сдавать нормативы решились только 2,76% жителей, а знаки отличия из них получили только 1,07%.

Первые места рейтинга занимают Воронежская, Пензенская и Тюменская области, а последние – Республика Дагестан, Мурманская и Орловская области.

Напомним, что корреспондент «КП»-Тверь» в 2018 году решил сдать нормы ГТО.

ИСТОЧНИК KP.RU