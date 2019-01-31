2019-01-31T21:01:56+03:00
Звезды

Музей тверского быта приглашает на модный мастер-класс

Необходимо записываться заранее
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Музей тверского быта приглашает детей и их родителей принять участие в мастер-классах и экскурсиях на выходных.

Количество участников на каждом мероприятии ограничено, поэтому необходимо обязательно предварительно записаться по телефону 8 (4822) 52-84-04.

3 февраля в 13:00 – интерактивное занятие «Эта изменчивая мода».

- А знаете ли Вы, что одежда может быть модной и немодной? И чаще при слове «мода» мы имеем в виду именно одежду. Рассмотрим купеческие платья, шали, перчатки, сумочки. Познакомимся с разными тканями и сделаем открытку с модными платьями, - рассказывают о программе сотрудники музея.

Стоимость участия – 50 руб./чел.

10 февраля пройдет две встречи.

В 13:00 – мастер-класс по рисованию на воде в технике эбру «Открытка ко Дню всех влюблённых». Участники занятия окунутся в волшебный, чарующий мир танцующих красок и смогут создать интересный и необычный подарок ко Дню всех влюблённых.

Стоимость участия: 150 руб./чел. (4+)

В 14:30 – мастер-класс по работе с кожей «Подарок для папы».

В ходе занятия гости музея узнают много интересного об истории создания изделий из кожи, познакомятся с секретами этого материала и порадуют себя необычным и полезным сувениром – брелочком, сделанным своими руками!

Стоимость участия – 120 руб./чел. (5+).

Адрес Музея Тверского быта: ул. Горького, д. 19/4

Телефон для справок и предварительной записи: 8 (4822) 52-84-04.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Альтернативный этноэкстрим представит в Твери группа "Ива Нова"
Бывших руководителей «Тверской генерации» приговорили к условным срокам
На развитие физкультуры в сельских школах Тверской области направят 9 миллионов рублей
Управляющие компании Твери заплатили более 1 млн рублей штрафов за плохую уборку дворов
Леся Чичановская приступает к работе в должности ректора Тверского медуниверситета
Генеральный директор общества из Тверской области не выплатил более 25 млн рублей налогов
Полицейские задержали в Твери мужчину с крупной партией "тяжелых" наркотиков
Тверской императорский дворец в 2019 году посетят более 12 тысяч школьников
Мероприятия ко Всемирному дню борьбы с онкологией пройдут в Тверской области
Школьники из Твери съездили в город-побратим Оснабрюк
Житель Твери избил несовершеннолетнего обидчика своего сына
Три человека пострадали во время столкновения двух иномарок на трассе М-9 в Тверской области
Бывшие заключенные забыли пройти обязательную медкомиссию в Тверской области
Два класса в гимназии № 44 в Твери закрыли на карантин из-за угрозы заболевания корью
Выставка «Наука открывает тайны» откроется в Твери к Дню российской науки
В одной из больниц Тверской области нарушалась пожарная безопасность
Посетители и сотрудники торгового центра "Рио" в Твери были эвакуированы
Автомобилист сбил 13-летнюю девочку, которая перехода дорогу в неположенном месте в Твери
На перекрестке в центре Твери не работает светофор
14 объектов Тверской области вошли в программу «Доступная среда» на 2019 год
Служебная овчарка за считанные минуты привела полицейских к рецидивисту, который ограбил дом в Тверской области
Бывшая сотрудница налоговой службы Твери получила условный срок за взятки и покушение на мошенничество
"Ока" врезалась в "ГАЗель" на встречной полосе в Тверской области
Водитель японского внедорожника попала в ДТП на трассе М-10 в Тверской области
По факту падения наледи с крыши дома на 10-летнего мальчика в Твери возбуждено уголовное дело
Во время пожара в жилом доме в Тверской области погибла женщина, а мужчина получил ожоги
В центре Твери утром встали троллейбусы