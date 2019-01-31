Музей тверского быта приглашает на модный мастер-класс

СЕГОДНЯ 21:00 2019-01-31T21:01:56+03:00

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Музей тверского быта приглашает детей и их родителей принять участие в мастер-классах и экскурсиях на выходных.

Количество участников на каждом мероприятии ограничено, поэтому необходимо обязательно предварительно записаться по телефону 8 (4822) 52-84-04.

3 февраля в 13:00 – интерактивное занятие «Эта изменчивая мода».

- А знаете ли Вы, что одежда может быть модной и немодной? И чаще при слове «мода» мы имеем в виду именно одежду. Рассмотрим купеческие платья, шали, перчатки, сумочки. Познакомимся с разными тканями и сделаем открытку с модными платьями, - рассказывают о программе сотрудники музея.

Стоимость участия – 50 руб./чел.

10 февраля пройдет две встречи.

В 13:00 – мастер-класс по рисованию на воде в технике эбру «Открытка ко Дню всех влюблённых». Участники занятия окунутся в волшебный, чарующий мир танцующих красок и смогут создать интересный и необычный подарок ко Дню всех влюблённых.

Стоимость участия: 150 руб./чел. (4+)

В 14:30 – мастер-класс по работе с кожей «Подарок для папы».

В ходе занятия гости музея узнают много интересного об истории создания изделий из кожи, познакомятся с секретами этого материала и порадуют себя необычным и полезным сувениром – брелочком, сделанным своими руками!

Стоимость участия – 120 руб./чел. (5+).

Адрес Музея Тверского быта: ул. Горького, д. 19/4

Телефон для справок и предварительной записи: 8 (4822) 52-84-04.

ИСТОЧНИК KP.RU