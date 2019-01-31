Бывших руководителей «Тверской генерации» приговорили к условным срокам

СЕГОДНЯ 20:50 2019-01-31T20:50:28+03:00

Суд признал их виновными в мошенничестве и в срывы отопительного сезона

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В Твери суд вынес приговор бывшим руководителям «Тверской генерации». Государственное обвинение было поддержано прокуратурой Заволжского района.

Напомним, в 2015 году Горелов и Горохов, используя свои должностные полномочия, заключили ряд заведомо невыгодных сделок для компании. Также они совершили мошенничество, направленное на хищение природного газа.

По сути по вине бывших руководителей был сорван отопительный сезон и ряд домов в Твери остался зимой без отопления.

В пресс-службе областной сообщили, что суд признал мужчин виновными и назначил им условное лишение свободы на три с половиной года и четыре соответственно. Приговор еще не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU