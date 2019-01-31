Бывших руководителей «Тверской генерации» приговорили к условным срокам
В Твери суд вынес приговор бывшим руководителям «Тверской генерации». Государственное обвинение было поддержано прокуратурой Заволжского района.
Напомним, в 2015 году Горелов и Горохов, используя свои должностные полномочия, заключили ряд заведомо невыгодных сделок для компании. Также они совершили мошенничество, направленное на хищение природного газа.
По сути по вине бывших руководителей был сорван отопительный сезон и ряд домов в Твери остался зимой без отопления.
В пресс-службе областной сообщили, что суд признал мужчин виновными и назначил им условное лишение свободы на три с половиной года и четыре соответственно. Приговор еще не вступил в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU