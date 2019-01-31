На развитие физкультуры в сельских школах Тверской области направят 9 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 19:44 2019-01-31T19:44:00+03:00

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- В 2019 году на реализацию программы по улучшению условий для занятий физкультурой в сельских школах будет направлено 9,1 млн рублей, в том числе 7,6 млн рублей из федерального бюджета, более 1,4 млн рублей – из областного, - сообщает правительство региона.

На эти деньги планируют отремонтировать три спортзала в сельских школах, установить новое оборудование на четырёх уличных спортплощадках, создать два школьных спортивных клуба.

Работа по улучшению условий для занятий физкультурой в сельских школах проводилась и в прошлом году. В шести школах были оснащены новым оборудованием открытые спортивные пдлщадки, проведён ремонт двух спортзалов, одна аудитория перепрофилирована для занятий спортом, и два школьных спортивных клуба получили субсидии на развитие.

ИСТОЧНИК KP.RU