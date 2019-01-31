Леся Чичановская приступает к работе в должности ректора Тверского медуниверситета

СЕГОДНЯ 18:13 2019-01-31T18:13:02+03:00

С 1 февраля 2019 года главный невролог Тверской области приступает к руководству вузом

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Доктор медицинских наук, главный невролог Тверской области, заведующая кафедрой неврологии, медицинской генетики и нейрохирургии ТГМУ, главный врач Тверского областного клинического лечебно-реабилитационного центра Леся Чичановская завтра, 1 февраля 2019 года, официально приступает к работе в должности ректора Тверского государственного медицинского университета.

Напомним, голосование по кандидатуре нового ректора вуза состоялось 30 октября 2018 года на конференции трудового колектива университета.

Леся Васильевна обошла своих конкурентов - проректора по лечебной работе университета Алексея Давыдова, доцента кафедры микробиологии и вирусологии с курсом иммунологии медуниверситета Романа Майорова и декана лечебного факультета университета Виталия Осадчего.

На посту ректора медуниверситета Леся Чичановская сменила доктора медицинских наук, профессора Михаила Калинкина, руководившего вузом с 2008 года.

ИСТОЧНИК KP.RU