2019-01-31T18:12:42+03:00
Общество

Генеральный директор общества из Тверской области не выплатил более 25 млн рублей налогов

Уголовно дело расследуют следователи СК
Виктория ЖУКОВА
Поделиться:
Недоимка по налогам составила более 25 миллионов 617 тысяч рублей.Недоимка по налогам составила более 25 миллионов 617 тысяч рублей.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

В Тверской области следователи СК возбудили уголовное дело в отношении генерального директора общества, которое находится в Ржевском районе. Мужчину обвиняют в сокрытии денежных средств организации.

По версии следствия, в период с января 2015 по март 2016 года общество, которое занимается перевозкой грузов, в полном объеме не платило в установленный законодательством срок налоги. Также недоимка в полном объеме обществом погашена не была.

При этом генеральный директор проводил операции и производил расчеты с кредиторами минуя свои расчетные счета. Так он скрывал денежные средства, за счет которых должно было быть произведено взыскание налогов.

Таким образом, недоимка по налогам составила более 25 миллионов 617 тысяч рублей.

В пресс-службе СУ СК РФ по Тверской области сообщили, что по уголовному делу назначено проведение судебной экспертизы, допрашиваются свидетели из числа руководства контрагентов общества и его сотрудников.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Альтернативный этноэкстрим представит в Твери группа "Ива Нова"
Музей тверского быта приглашает на модный мастер-класс
Бывших руководителей «Тверской генерации» приговорили к условным срокам
На развитие физкультуры в сельских школах Тверской области направят 9 миллионов рублей
Управляющие компании Твери заплатили более 1 млн рублей штрафов за плохую уборку дворов
Леся Чичановская приступает к работе в должности ректора Тверского медуниверситета
Полицейские задержали в Твери мужчину с крупной партией "тяжелых" наркотиков
Тверской императорский дворец в 2019 году посетят более 12 тысяч школьников
Мероприятия ко Всемирному дню борьбы с онкологией пройдут в Тверской области
Школьники из Твери съездили в город-побратим Оснабрюк
Житель Твери избил несовершеннолетнего обидчика своего сына
Три человека пострадали во время столкновения двух иномарок на трассе М-9 в Тверской области
Бывшие заключенные забыли пройти обязательную медкомиссию в Тверской области
Два класса в гимназии № 44 в Твери закрыли на карантин из-за угрозы заболевания корью
Выставка «Наука открывает тайны» откроется в Твери к Дню российской науки
В одной из больниц Тверской области нарушалась пожарная безопасность
Посетители и сотрудники торгового центра "Рио" в Твери были эвакуированы
Автомобилист сбил 13-летнюю девочку, которая перехода дорогу в неположенном месте в Твери
На перекрестке в центре Твери не работает светофор
14 объектов Тверской области вошли в программу «Доступная среда» на 2019 год
Служебная овчарка за считанные минуты привела полицейских к рецидивисту, который ограбил дом в Тверской области
Бывшая сотрудница налоговой службы Твери получила условный срок за взятки и покушение на мошенничество
"Ока" врезалась в "ГАЗель" на встречной полосе в Тверской области
Водитель японского внедорожника попала в ДТП на трассе М-10 в Тверской области
По факту падения наледи с крыши дома на 10-летнего мальчика в Твери возбуждено уголовное дело
Во время пожара в жилом доме в Тверской области погибла женщина, а мужчина получил ожоги
В центре Твери утром встали троллейбусы