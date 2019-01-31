Генеральный директор общества из Тверской области не выплатил более 25 млн рублей налогов

СЕГОДНЯ 18:12 2019-01-31T18:12:42+03:00

Недоимка по налогам составила более 25 миллионов 617 тысяч рублей. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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В Тверской области следователи СК возбудили уголовное дело в отношении генерального директора общества, которое находится в Ржевском районе. Мужчину обвиняют в сокрытии денежных средств организации.

По версии следствия, в период с января 2015 по март 2016 года общество, которое занимается перевозкой грузов, в полном объеме не платило в установленный законодательством срок налоги. Также недоимка в полном объеме обществом погашена не была.

При этом генеральный директор проводил операции и производил расчеты с кредиторами минуя свои расчетные счета. Так он скрывал денежные средства, за счет которых должно было быть произведено взыскание налогов.

Таким образом, недоимка по налогам составила более 25 миллионов 617 тысяч рублей.

В пресс-службе СУ СК РФ по Тверской области сообщили, что по уголовному делу назначено проведение судебной экспертизы, допрашиваются свидетели из числа руководства контрагентов общества и его сотрудников.

ИСТОЧНИК KP.RU