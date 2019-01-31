2019-01-31T16:43:40+03:00
Общество

Мероприятия ко Всемирному дню борьбы с онкологией пройдут в Тверской области

Всемирный день борьбы с онкологическими заболеваниями отмечается 4 февраля
Виктория ТУШКОВА
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По статистике 20% онкозаболеваний можно побороть при активном выявлении рака на ранних стадияхПо статистике 20% онкозаболеваний можно побороть при активном выявлении рака на ранних стадияхФото: Алексей БУЛАТОВ
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В феврале в регионе планируется повести несколько мероприятий, нацеленных на повышение осведомлённости людей о проблеме онкологии, а также о возможностях диагностики и лечения онкозаболеваний. По информации областного минздрава это будут:

- лекции среди разных целевых групп;

- скрининговые маммографические обследования;

- встречи со студентами Тверского государственного медицинского университета и преподавателями медицинских колледжей региона.

Кроме того в Тверском областном клиническом онкологическом диспансере продолжит работу «Школа пациента» для женщин, перенёсших операцию, а в поликлиниках Заволжского района Твери будут работать волонтёры, которые познакомят всех желающих с профилактикой и ранней диагностикой онкологических заболеваний.

Как отмечают в министерстве здравоохранения Теврской области, по данным экспертов Всемирной организации здравоохранения, 40% онкозаболеваний можно предупредить при устранении вредных привычек, например, курения. Еще 20% - при активном выявлении рака на ранних стадиях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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