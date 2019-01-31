Мероприятия ко Всемирному дню борьбы с онкологией пройдут в Тверской области
В феврале в регионе планируется повести несколько мероприятий, нацеленных на повышение осведомлённости людей о проблеме онкологии, а также о возможностях диагностики и лечения онкозаболеваний. По информации областного минздрава это будут:
- лекции среди разных целевых групп;
- скрининговые маммографические обследования;
- встречи со студентами Тверского государственного медицинского университета и преподавателями медицинских колледжей региона.
Кроме того в Тверском областном клиническом онкологическом диспансере продолжит работу «Школа пациента» для женщин, перенёсших операцию, а в поликлиниках Заволжского района Твери будут работать волонтёры, которые познакомят всех желающих с профилактикой и ранней диагностикой онкологических заболеваний.
Как отмечают в министерстве здравоохранения Теврской области, по данным экспертов Всемирной организации здравоохранения, 40% онкозаболеваний можно предупредить при устранении вредных привычек, например, курения. Еще 20% - при активном выявлении рака на ранних стадиях.
ИСТОЧНИК KP.RU