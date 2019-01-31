Тверской императорский дворец в 2019 году посетят более 12 тысяч школьников

СЕГОДНЯ 17:05 2019-01-31T17:05:52+03:00

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Тверской императорский дворец в 2019 году посетят около 12380 учеников восьмых классов. Школьники приедут из всех районов Верхневолжья в рамках реализации проекта «Нас пригласили во дворец». Эту тему обсудили на заседании областного правительства, которое провел губернатор Игорь Руденя.

В текущем году запланирован 100%-й охват учеников восьмых классов. Детей в областной центр привезут на автобусах. На эти цели выделено более 3,7 млн рублей. Также во время экскурсии школьников обеспечат питанием.

Всего на реализацию этого проекта в 2019 году с учетом муниципального софинансирования направят свыше 4,2 млн рублей.

Напомним, проект «Нас пригласили во дворец» стартовал в Тверской области в 2017 году по инициативе губернатора Игоря Рудени. Основной целью проекта стало приобщение школьников к истории и культуре России и Верхневолжья.

ИСТОЧНИК KP.RU