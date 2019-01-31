2019-01-31T15:39:31+03:00
Общество

Житель Твери избил несовершеннолетнего обидчика своего сына

Мужчина вмешался в конфликт подростков и применил силу
Виктория ЖУКОВА
Поделиться:
Мужчина был привлечен к административной ответственностиМужчина был привлечен к административной ответственностиФото: Анна КОЛПАКОВА
Изменить размер текста:

В Твери Заволжский районный суд провел слушание по административному делу о побоях. Местного жителя обвинили в нападении на несовершеннолетнего.

На судебном заседании было установлено, что 21 мая прошлого года мужчина решил наказать обидчика своего сына. Во дворе дома в Заволжском районе он нашел парня, с котором конфликтовал его ребенок. Мужчина схватил его рукой за шею и повалил на землю. После этого он стал душить подростка, локтем упираясь в грудь.

В пресс-службе суда сообщили, что мужчина был привлечен к административной ответственности. Суд оштрафовал его на 10 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Тверской императорский дворец в 2019 году посетят более 12 тысяч школьников
Мероприятия ко Всемирному дню борьбы с онкологией пройдут в Тверской области
Школьники из Твери съездили в город-побратим Оснабрюк
Три человека пострадали во время столкновения двух иномарок на трассе М-9 в Тверской области
Бывшие заключенные забыли пройти обязательную медкомиссию в Тверской области
Два класса в гимназии № 44 в Твери закрыли на карантин из-за угрозы заболевания корью
Выставка «Наука открывает тайны» откроется в Твери к Дню российской науки
В одной из больниц Тверской области нарушалась пожарная безопасность
Посетители и сотрудники торгового центра "Рио" в Твери были эвакуированы
Автомобилист сбил 13-летнюю девочку, которая перехода дорогу в неположенном месте в Твери
На перекрестке в центре Твери не работает светофор
14 объектов Тверской области вошли в программу «Доступная среда» на 2019 год
Служебная овчарка за считанные минуты привела полицейских к рецидивисту, который ограбил дом в Тверской области
Бывшая сотрудница налоговой службы Твери получила условный срок за взятки и покушение на мошенничество
"Ока" врезалась в "ГАЗель" на встречной полосе в Тверской области
Водитель японского внедорожника попала в ДТП на трассе М-10 в Тверской области
По факту падения наледи с крыши дома на 10-летнего мальчика в Твери возбуждено уголовное дело
Во время пожара в жилом доме в Тверской области погибла женщина, а мужчина получил ожоги
В центре Твери утром встали троллейбусы