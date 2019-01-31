Житель Твери избил несовершеннолетнего обидчика своего сына

СЕГОДНЯ 15:39 2019-01-31T15:39:31+03:00

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В Твери Заволжский районный суд провел слушание по административному делу о побоях. Местного жителя обвинили в нападении на несовершеннолетнего.

На судебном заседании было установлено, что 21 мая прошлого года мужчина решил наказать обидчика своего сына. Во дворе дома в Заволжском районе он нашел парня, с котором конфликтовал его ребенок. Мужчина схватил его рукой за шею и повалил на землю. После этого он стал душить подростка, локтем упираясь в грудь.

В пресс-службе суда сообщили, что мужчина был привлечен к административной ответственности. Суд оштрафовал его на 10 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU