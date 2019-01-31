Житель Твери избил несовершеннолетнего обидчика своего сына
Мужчина вмешался в конфликт подростков и применил силу
Мужчина был привлечен к административной ответственностиФото: Анна КОЛПАКОВА
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В Твери Заволжский районный суд провел слушание по административному делу о побоях. Местного жителя обвинили в нападении на несовершеннолетнего.
На судебном заседании было установлено, что 21 мая прошлого года мужчина решил наказать обидчика своего сына. Во дворе дома в Заволжском районе он нашел парня, с котором конфликтовал его ребенок. Мужчина схватил его рукой за шею и повалил на землю. После этого он стал душить подростка, локтем упираясь в грудь.
В пресс-службе суда сообщили, что мужчина был привлечен к административной ответственности. Суд оштрафовал его на 10 000 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU