Три человека пострадали во время столкновения двух иномарок на трассе М-9 в Тверской области
Один из водителей не справился с управлением
Водитель иномарки не справился с управлениемФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Тверской области в аварии пострадали три человека. 31 января на 274 километре автотрассы М-9 «Балтия» в Оленинском районе столкнулись две иномарки.
По предварительным данным, водитель автомобиля марки «Skoda» пошел на обгон и не справился с управлением. Легковушку развернуло и занесло. На встречной полосе она врезалась в автомобиль марки «Mercedes».
Подробности дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.
Травмы в аварии получили три человека.
В УГИБДД России по Тверской области уточнили, что признаков алкогольного опьянения у водителей не обнаружено.
ИСТОЧНИК KP.RU