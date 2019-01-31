Три человека пострадали во время столкновения двух иномарок на трассе М-9 в Тверской области

СЕГОДНЯ 15:00 2019-01-31T15:00:49+03:00

Один из водителей не справился с управлением

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В Тверской области в аварии пострадали три человека. 31 января на 274 километре автотрассы М-9 «Балтия» в Оленинском районе столкнулись две иномарки.

По предварительным данным, водитель автомобиля марки «Skoda» пошел на обгон и не справился с управлением. Легковушку развернуло и занесло. На встречной полосе она врезалась в автомобиль марки «Mercedes».

Подробности дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.

Травмы в аварии получили три человека.

В УГИБДД России по Тверской области уточнили, что признаков алкогольного опьянения у водителей не обнаружено.

ИСТОЧНИК KP.RU