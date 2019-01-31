2019-01-31T14:24:07+03:00
Здоровье

Бывшие заключенные забыли пройти обязательную медкомиссию в Тверской области

Профилактический осмотр проходят с целью предупреждения распространения туберкулеза
Виктория ЖУКОВА
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Проверку проводила районная прокуратураПроверку проводила районная прокуратураФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Тверской области Нелидовская межрайонная прокуратура в рамках осуществления надзора в сфере здравоохранения проверила, как соблюдается законодательство о предупреждении распространения туберкулеза.

Оказалось, что 10 лиц, освобожденных ранее из мест отбывания наказания, в 2017-2018 году не проходивших медицинское освидетельствование. А согласно приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации граждане, которые вышли из мест лишения свободы, обязаны в течение первых двух лет после освобождения проходить профилактический осмотр дважды в год.

- В целях защиты прав неопределенного круга лиц, межрайонной прокуратурой в суд направлено 10 административных исковых заявлений об обязании граждан пройти профилактический медицинский осмотр в ГБУЗ ТО «Нелидовская ЦРБ», направленный на выявление признаков заболевания, - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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