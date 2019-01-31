Выставка «Наука открывает тайны» откроется в Твери к Дню российской науки
1 февраля в Михайловском зале библиотеки имени А.И. Герцена в Твери откроется книжная выставка «Наука открывает тайны». Экспозиция откроется к Дню российской науки.
Профессиональный праздник отечественные ученые отмечают ежегодно 8 февраля. И это справедливо, так как российская наука дала миру много великих имен и открытий.
В экспозиции представлены книги для самого разного читателя. В них рассказывается о значительных открытиях, совершенных человечеством, о людях, посвятивших себя науке: «Кто есть кто в мире открытий и изобретений» В.П. Ситникова, «Сто великих научных открытий» Д.К. Самина, «Лев Ландау» М.Я. Бессараб, «Андрей Сахаров» Г.Е. Горелика, «Великие открытия» С.Н. Зигуненко и многие другие.
Тверской пр-т, 5.
По 15 февраля.
Контактный телефон: 34-29-20.
Вход свободный.
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