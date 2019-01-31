2019-01-31T13:37:10+03:00
Общество

В одной из больниц Тверской области нарушалась пожарная безопасность

Возбуждено административное дело
Альберт БОЙКОВ
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За устранением нарушений следит прокуратура Фото: Алексей КОСОРУКОВЗа устранением нарушений следит прокуратура Фото: Алексей КОСОРУКОВ
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Прокуратура Тверской области нашла нарушения в деятельности ГБУЗ «Фировская ЦРБ». Во время проверки медицинского учреждения выяснилось, что в лечебном учреждении целый ряд нарушений.

Среди них: отсутствие пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах на кухне; протекание кровли на электропроводку; отделка отдельных помещений горючими материалами.

Как сообщает прокуратура Тверской области, в адрес главного врача внесено представление, а в отношении начальника хозяйственного отдела ГБУЗ «Фировская ЦРБ» было возбуждено административное дело.

Постановлением начальника ОНД и ПР по Вышневолоцкому, Бологовскому и Фировскому районам виновному должностному лицу назначено административное наказание в виде предупреждения. Дело находится на контроле в прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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