В одной из больниц Тверской области нарушалась пожарная безопасность
Прокуратура Тверской области нашла нарушения в деятельности ГБУЗ «Фировская ЦРБ». Во время проверки медицинского учреждения выяснилось, что в лечебном учреждении целый ряд нарушений.
Среди них: отсутствие пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах на кухне; протекание кровли на электропроводку; отделка отдельных помещений горючими материалами.
Как сообщает прокуратура Тверской области, в адрес главного врача внесено представление, а в отношении начальника хозяйственного отдела ГБУЗ «Фировская ЦРБ» было возбуждено административное дело.
Постановлением начальника ОНД и ПР по Вышневолоцкому, Бологовскому и Фировскому районам виновному должностному лицу назначено административное наказание в виде предупреждения. Дело находится на контроле в прокуратуре.
ИСТОЧНИК KP.RU