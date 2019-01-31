Автомобилист сбил 13-летнюю девочку, которая перехода дорогу в неположенном месте в Твери

СЕГОДНЯ 13:10 2019-01-31T13:10:01+03:00

У пострадавшей травмы, не угрожающие жизни

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В Твери сбили ребенка. 13-летняя девочка переходила дорогу в неположенном месте в районе дома №84 корпус 1 по улице Склизкова. На проезжую часть она вышла около 10:00 31 января.

В УГИБДД по Тверской области сообщили, что девочку не заметил водитель минивэна марки «Toyota Hiace».

По предварительной информации, пешеход вышла на дорогу из-за сугроба. Водителю не хватило времени, чтобы остановить транспортное средство.

Во время наезда девочка почила травмы, но не опасные для здоровья.

Водителям следует удвоить бдительность, потому что снегопады пока не собираются покидать Тверскую область.

ИСТОЧНИК KP.RU