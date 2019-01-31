14 объектов Тверской области вошли в программу «Доступная среда» на 2019 год

СЕГОДНЯ 12:16 2019-01-31T12:16:03+03:00

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В Тверской области в 2019 году на развитие программы «Доступная среда» планируют направить около 22 млн рублей. Свыше 4,5 млн рублей поступят региону из федеральной казны.

В программу текущего года включена адаптация для людей с ограниченными возможностями здоровья 14 объектов здравоохранения, соцзащиты, образования, культуры и спорта в 9 муниципалитетах. Данный вопрос обсудили на заседании областного правительства 30 января, которое прошло под руководством губернатора Игоря Рудени.

Также в сфере соцзащиты в программу вошли три учреждения: комплексный центр социального обслуживания населения Торжка и Торжокского района и 2 психоневрологических интерната – Нелидовский и Торопецкий. Например, в учреждениях установят пандусы, перила и поручни, обстроят противоскользящие покрытие.

Также адаптация входной группы, санитарно-гигиенической комнаты, установка пандуса предусмотрена в областном клиническом онкологическом диспансере и областном спортивно-ледовом комплексе «Кристалл». А в Старицком краеведческом музее – поставят кнопку вызова помощника, приобретут аудиогиды с зарядным устройством и FM-системы для слабослышащих.

Модернизация пройдет в Вышневолоцком колледже, пяти детских садах, Доме детства и юношества в Бежецке, Доме детского творчества в Вышнем Волочке.

ИСТОЧНИК KP.RU