Служебная овчарка за считанные минуты привела полицейских к рецидивисту, который ограбил дом в Тверской области

СЕГОДНЯ 11:40 2019-01-31T11:40:19+03:00

Пес быстро нашел подозреваемого в краже Фото: УМВД России по Тверской области

Оказалось, что подозреваемый находится в федеральном розыске

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В Тверской области обокрали дом 71-летнего жителя Вышнего Волочка. Вор разбил стекла и смог проникнуть внутрь.

На месте происшествия работал кинолог, сержант полиции Виталий Синявин. Он пустил по следу своего четвероногого напарника. Служебная овчарка по кличке Хан за считанные минуты привела полицейских к дому, где скрывался подозреваемый.

Задерживали злоумышленника полицейские совместно с патрулем вневедомственной охраны Росгвардии.

Им оказался ранее неоднократно судимый 54-летний житель Бологовского района. Причем мужчина находится в федеральном розыске УФСИН России по Смоленской области.

В отношении фигуранта возбудили уголовное дело. Мужчину отправили в изолятор временного содержания.

- Похищенное имущество возращено законному владельцу, - уточнили в пресс-службе УМВД России по Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU