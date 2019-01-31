Служебная овчарка за считанные минуты привела полицейских к рецидивисту, который ограбил дом в Тверской области
В Тверской области обокрали дом 71-летнего жителя Вышнего Волочка. Вор разбил стекла и смог проникнуть внутрь.
На месте происшествия работал кинолог, сержант полиции Виталий Синявин. Он пустил по следу своего четвероногого напарника. Служебная овчарка по кличке Хан за считанные минуты привела полицейских к дому, где скрывался подозреваемый.
Задерживали злоумышленника полицейские совместно с патрулем вневедомственной охраны Росгвардии.
Им оказался ранее неоднократно судимый 54-летний житель Бологовского района. Причем мужчина находится в федеральном розыске УФСИН России по Смоленской области.
В отношении фигуранта возбудили уголовное дело. Мужчину отправили в изолятор временного содержания.
- Похищенное имущество возращено законному владельцу, - уточнили в пресс-службе УМВД России по Тверской области.
ИСТОЧНИК KP.RU