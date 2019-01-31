Бывшая сотрудница налоговой службы Твери получила условный срок за взятки и покушение на мошенничество

СЕГОДНЯ 11:13 2019-01-31T11:13:30+03:00

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Суд назначил наказание бывшему заместителю начальника Межрайонной ИФНС России № 12 по Тверской области. Женщину признали виновной в получении взятки и покушении на мошенничество.

Следствие установило, что в 2017 году женщина работала заместителем начальника Межрайонной ИФНС России № 12 по Тверской области. В своем кабинете она брала взятки. Доказано, что она взяла девять взяток в суммах от 20 до 60 тысяч рублей от трех жителей Твери. За деньги она оказывала им содействие в беспрепятственном принятии решений о ликвидации юридических лиц и внесении соответствующих сведений в ЕГРЮЛ.

Кроме того, в декабре 2017 года подсудимая попыталась совершить мошенничество с целью хищения имущества обратившейся к ней женщины. Однако преступление не было доведено до конца.

В пресс-службе СУ СК РФ по Тверской области сообщили, что женщина получила 5 лет условного лишения свободы с таким же испытательным сроком. Также она должна заплатить 350 тысяч рублей штрафа.

ИСТОЧНИК KP.RU