2019-01-31T11:02:53+03:00
Происшествия

"Ока" врезалась в "ГАЗель" на встречной полосе в Тверской области

Водитель легковушки в больнице
Виктория ЖУКОВА
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"Ока" сильно повредила "ГАЗель" Фото: УГИБДД России по Тверской области"Ока" сильно повредила "ГАЗель" Фото: УГИБДД России по Тверской области
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В Тверской области 57-летний водитель спровоцировал аварию на встречной полосе. Произошло это 30 января в 09:50 на 16 километре автомобильной дороги Починок-Удомля в Удомельском городском округе.

Мужчина ехал на автомобиле ВАЗ-11113 в сторону Удомли. Он не справился с управлением и выехал на полосу, предназначенную для встречного движения. Там легковушка врезалась в ГАЗ – 3302, за рулем которого был 56-летний мужчина.

В региональной Госавтоинспекции сообщили, что травмы при столкновении получил водитель-виновник. Его госпитализировали в хирургическое отделение больницы Удомли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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