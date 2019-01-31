"Ока" врезалась в "ГАЗель" на встречной полосе в Тверской области
Водитель легковушки в больнице
"Ока" сильно повредила "ГАЗель" Фото: УГИБДД России по Тверской области
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В Тверской области 57-летний водитель спровоцировал аварию на встречной полосе. Произошло это 30 января в 09:50 на 16 километре автомобильной дороги Починок-Удомля в Удомельском городском округе.
Мужчина ехал на автомобиле ВАЗ-11113 в сторону Удомли. Он не справился с управлением и выехал на полосу, предназначенную для встречного движения. Там легковушка врезалась в ГАЗ – 3302, за рулем которого был 56-летний мужчина.
В региональной Госавтоинспекции сообщили, что травмы при столкновении получил водитель-виновник. Его госпитализировали в хирургическое отделение больницы Удомли.
ИСТОЧНИК KP.RU