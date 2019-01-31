По факту падения наледи с крыши дома на 10-летнего мальчика в Твери возбуждено уголовное дело
В Твери следователи СК возбудили уголовное дело по факту получения ребенком травм в результате падения на него наледи с крыши дома.
Напомним, произошло это 27 января. С четырехэтажного дома №71 по улице Горького на 10-летнего мальчика упала снежная глыба. Ребенок в этот момент проходил по тротуару вдоль внешней стены.
Медики диагностировали у пострадавшего серьезные травмы головы.
В рамках расследования будет дана правовая оценка действиям сотрудников управляющей компании, которые должны были своевременно расчищать крыши зданий, а также должностным лицам администрации города на предмет признаков халатности в их действиях.
В пресс-службе СУ СК РФ по Тверской области сообщили, что проводятся допросы и просматривается необходимая документация.
ИСТОЧНИК KP.RU