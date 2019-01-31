2019-01-31T10:07:12+03:00
Происшествия

Во время пожара в жилом доме в Тверской области погибла женщина, а мужчина получил ожоги

Пожарные потушили огонь в течение часа
Виктория ЖУКОВА
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Деревянный дом загорелся поздно ночьюДеревянный дом загорелся поздно ночьюФото: Мария ЛЕНЦ
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В Тверской области в деревне Медведиха Рамешковского в ночь на 31 января загорелся жилой дом. Сообщение о возгорании спасатели УМЧС получили в 01:16.

Полностью потушить деревянный дом на улице Центральная удалось через час, в 02:26.

В 02:45 спасатели обнаружили погибшую 36-летнюю женщину. Также во время пожара ожоги получил 39-летний мужчина. Его госпитализировали в больницу.

В пресс-службе УМЧС России по Тверской области сообщили, что огонь уничтожил кровлю и повредил стены по всей площади. Причина пожара и ущерб еще устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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